Умерла актриса Дайан Кэрролл

В 84 года в пятницу, 4 октября, умерла американская актриса и певица Дайан Кэрролл. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на ее дочь.

Кэрролл стала прорывом в кинематографе, поскольку она была первой темнокожей женщиной, сыгравшей не прислугу, а главную, не стереотипную для того времени роль в ситкоме "Джулия". Кроме того, ее актерская карьера отмечена участием в мыльной опере "Династия", транслировавшейся на канале ABC с 1981 по 1989 год.

Дайан Кэрролл в 1990 году была удостоена именной звезды на голливудской "Аллее славы". За свою профессиональную карьеру она пять раз номинировалась на "Эмми", трижды на "Золотой глобус", а также на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль".

Причиной смерти Дайан Кэрролл стал рак, с которым актриса пыталась бороться на протяжении долгого времени.