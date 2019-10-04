Россияне завоевали четыре медали Кубка мира по плаванию

Российские пловцы завоевали четыре медали на стартовавшем в венгерском Будапеште четвертом этапе Кубке мира. В активе пловцов из России одна золотая и три бронзовые награды мирового первенства.

Единственное золото завоевал Владимир Морозов, первенствовавший на дистанции 50 метров свободным стилем. Победное время россиянина равняется 21,50 секундам. Также в мужской сетке соревнований отличился Григорий Тарасевич, приплывший третьим в дисциплине 200 метров на спине. Его время – 1 минута 59,90 секунды. Первое место – у японца Ресукэ Ириэ (1.56,79).

Еще две медали бронзового достоинства завоевала Мария Каменева. Сначала она стала третьей на дистанции 50 метров на спине (28,31 секунды), где проиграла шведке Мишель Коулман (24,56) и голландке Раноми Кромовидьойо (28,31).

Позже она завершила заплыв третьей на дистанции 50 метров свободным стилем (24,65). Первое и второе место у голландки Киры Туссен (27,68) и финки Мимосы Яллоу (28,14).