Против напавших на консервный завод на Кубани возбуждены уголовные дела

Полиция возбудила несколько уголовных дел по факту нападения и перестрелки на консервном заводе в городе Славянск-на-Кубани.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что одно уголовное дело возбуждено по статье "причинение вреда здоровью потерпевшего с применением оружия", два другие по фактам причинения легкого вреда здоровью потерпевших с применением оружия.

Утром 4 октября группа вооруженных мужчин открыла огонь по охранникам предприятия "Кубанские деликатесы" в Славянске-на-Кубани, ранив двоих из них. По предварительным данным, причиной нападения стал хозяйственный спор владельцев бизнеса.

Сотрудниками полиции все участники инцидента были задержаны, оружие изъято.

Предприятием "Кубанские деликатесы", которое занимается консервированием овощей и фруктов, в равных долях владеют Владимир Скрипка и Иван Радченко.