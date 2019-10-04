На красной ветке метро остановилось движение из-за пассажира в тоннеле

На центральном участке Сокольнической линии метро Москвы приостановилось движение поездов. Это произошло из-за проникновения в тоннель пассажира.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки, остановка в таких случаях необходима, поскольку это мера безопасности.

В настоящее время движение поездов на участке восстановлено и вводится в график.