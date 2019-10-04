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4 октября 201922:54

Airbus A-321 вернулся во Внуково из-за пьяного пассажира

Global Look Press

Самолет "Турецких авиалиний", который вылетел в Стамбул из столичного аэропорта Внуково, был вынужден вернуться обратно из-за пьяного пассажира на борту.

Ранее сообщалось, что Airbus-321, следовавший из Москвы в Стамбул рейсом ТК 416, возвращается во Внуково из-за неисправности. После набора высоты воздушное судно развернулось в Калуге и стало снижаться на посадку.

Как сообщил РИА Новости представитель авиакомпании, на борту самолета находился пассажир в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он беспокоил других людей и создавал ситуацию, опасную для продолжения полета. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Пассажира высадили из самолета.

В авиакомпании отметили, что самолет должен вылететь по маршруту следования до 23:00 по московскому времени.

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