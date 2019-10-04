Тбилиси высказывается за скорейшее возобновление авиасообщения с РФ

Глава грузинского МИД Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси высказывается за возобновление прямых рейсов в Россию. Он отметил, что отношения между народами и туризм – факторы, способствующие деэскалации, передает РИА Новости.

Ранее власти Грузии и управляющая грузинскими аэропортами компания TAV-Georgia сообщили о рекордно низком пассажиропотоке в воздушных гаванях страны. Убытки туристического сектора составили более 700 миллионов долларов.

Премьер Грузии Георгий Гахария отметил, что в деле нормализации отношений с Россией первый шаг должна сделать грузинская сторона.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией. "Когда будет ситуация, собственно, очевидна с точки зрения невозвращения вот в это агрессивное русло", — отметил он. Вместе с тем Песков указал, что первые примеры общения уже можно привести: так, главы МИД обоих государств провели встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.