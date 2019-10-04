Легкоатлеты Акименко и Иванюк выиграли серебро и бронзу чемпионата мира

Российские прыгуны в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк стали обладателями серебряной и бронзовой медали соответственно на проходящем в Катаре чемпионате мира по легкой атлетике. Оба россиянина продемонстрировали одинаковый результат – 2,35 метра.

Акименко занял более высокую итоговую позицию на пьедестале, опередив Иванюка по количеству совершенных попыток. Победителем же стал Мутаз Эсса Баршим из Катара. Его результат составил 2,37 метров, что стало лучшим результатом текущего сезона.

Отметим, что для 23-летнего Акименко это серебро стало первым на чемпионатах мира.