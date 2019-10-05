Девочку Луну с "лицом Бэтмена" росийские хирурги прооперируют уже в октябре

В Краснодаре первую операцию маленькой американке Луне Феннер сделают уже в этом месяце. Девочке нет еще и года. Родилась она с огромным родимым пятном, закрывающим практически все лицо – с "маской Бэтмена".

Американские медики объявили семье, что попробуют избавить ребенка от этого пятна за 80 операций и полмиллиона долларов, но гарантий не дают. На помощь пришли российские хирурги. Они обещают в десять раз меньше операций — всего восемь.

На прошлой неделе семья Луны приехала в Краснодар, напоминает телеканал "Россия 24". Уже прошел первый прием у врача, который будет оперировать. Лазерный хирург, онколог Павел Попов рассказал, что сразу, едва мать внесла малышку в кабинет, нашел общий язык с Луной – им даже не понадобился переводчик.