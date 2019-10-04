Гризманн может покинуть "Барселону" из-за конфликта с Месси

Руководство испанской "Барселоны" рассматривает вариант с досрочным расторжением контракта с французским нападающим клуба Антуаном Гризманном. Причиной этого являются напряженные отношения француза с капитаном команды Лионелем Месси.

Боссы клуба из столицы Каталонии дают Гризманну срок до конца сезона, чтобы тот наладил свои отношения с аргентинским нападающим "Барселоны", сообщает Спортс.Ru. Если этого не произойдет, то руководители "блаугранас" предпочтут расстаться с Гризманном. Примечательно, что они готовы обменять француза на бывшего игрока каталонцев бразильца Неймара.

Ранее Вести.Ru уже сообщали о признании французским новичком "Барселоны" сложности во взаимоотношениях с Месси. Однако при этом Гризманн отмечал – они движутся в правильном направлении.

Напомним, что Гризманн перешел в "Барсу" летом 2019 года. Тогда основная часть состава клуба была против его трансфера в клуб.