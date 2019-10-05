Дело Baring Vostok: активы Майкла Калви и его партнеров арестованы

Активы фигурантов по делу Baring Vostok – владельца инвестфонда американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек – арестованы судом после независимой экспертизы, произведенной по заказу следствия. В том числе арест наложен и на квартиры, в которых проживают члены семей фигурантов.

Калви и его партнеры обвиняются в похищении у банка "Восточный" двух с половиной миллиардов рублей, напоминает РИА Новости. В инвестфонде отмечают, что уверены в невиновности коллег, и называют уголовное дело инструментом давления в корпоративном споре в банке "Восточный".

Калви, Дельпаль и экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев в настоящее время находятся под домашним арестом, а в СИЗО остаются трое фигурантов: гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин и партнер в области медиа Ваган Абгарян.