"Зенит" дебютировал в Евролиге с поражения от "Альбы"

На баскетбольных площадках Старого света продолжаются матчи стартового тура регулярного чемпионата Евролиги. Санкт-петербургский "Зенит" провел свой дебютный матч в турнире, на выезде сыграв с немецкой "Альбой". Россияне проиграли со счетом 65:85.

На протяжении всего матча "Альба" вела игру, в то время как баскетболисты с берегов Невы были в роли догоняющих. Однако завершить свой первый матч в главном клубном турнире континента по баскетболу среди клубов у "Зенита" не получилось.

Самым результативным игроком в составе "Зенита" стал Томас Уильямс, записавший на свой счет 17 очков. После первого тура "Зенит" идет на 17 месте турнирной таблицы Евролиги.

Во втором туре зенитовцы сыграют домашний матч против "Барселоны". Встреча состоится 11 октября.