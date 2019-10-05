Скабеева прокомментировала оговорку Лукашенко про Россию, назвав ее троллингом

Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева прокомментировала оговорку белорусского президента Александра Лукашенко во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав ее троллингом.

Ранее на II форуме регионов Украины и Белоруссии Лукашенко назвал Украину Россией, напоминает РИА Новости. Зеленский поправил Лукашенко. Затем президент Белоруссии пошутил, что испугался, не назвал ли он Зеленского Владимиром Владимировичем. "Слава богу, нет!" – ответил Зеленский белорусскому лидеру.

Скабеева назвала слова Лукашенко смешным троллингом, также отметив, что это "оговорочка по Фрейду".