Число жертв протестов в Ираке возросло до 65 человек

Число жертв протестов в Ираке со 1 октября увеличилось до 65 человек. Такие данные сообщил телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на иракские источники среди медиков и в силах безопасности.

Ранее директор Иракской обсерватории по правам человека Мустафа Саадун сообщил журналистам, что в ходе демонстраций в Ираке погибли 50 человек и 1936 получили ранения.

Протесты начались 1 октября в Багдаде, к 2 октября они охватили еще несколько провинций. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, улучшения условий жизни, решения проблем на рынке труда, в сфере здравоохранения и образования. В связи с протестами закрыты КПП на границе с Ираном, сообщает РИА Новости.

В период с 2 по 4 октября власти Ирака отключали доступ к Интернету в Багдаде и других районах в центре и на юге страны. Введенный в ночь на 3 октября комендантский час в Багдаде к вечеру охватил провинции Бабил, Васит, Зи-Кар, Майсан и Наджаф. Протесты при этом не прекратились.