Парализованный пациент ходит, управляя экзоскелетом силой мысли. Видео

Парализованный мужчина во Франции смог ходить благодаря экзоскелету, который управляется силой мысли. В мозг пациенту вживили датчики, которые передают костюму команды. Учится управлять экзоскелетом ему пришлось более двух лет. В итоге француз смог пройти 145 метров, передает телеканал "Россия 24".

"A mind-controlled #robotic #exoskeleton is being used to help a disabled man in France walk again"



"It reads the brain signals of 30-year-old Thibault, who became a tetraplegic in 2015, and converts them into movement"