Студенческие братства Университета Огайо запрещены из-за издевательств

В США в Университете Огайо запретили деятельность всех 15 студенческих братств. Сразу несколько человек признались, что над ними там жестоко издевались. Ранее в этом университете на одной из встреч братства погиб первокурсник, передает телеканал "Россия 24". Вскрытие показало, что ему насильно ввели наркотики.

Подобные сообщества есть во всех университетах Штатов.