Конору Макгрегору грозит тюрьма за нападение на пенсионера

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе ирландец Конор Макгрегор может угодить в тюрьму за нападение на пожилого мужчину в одном из пабов Дублина. Теперь бойцу смешанного стиля грозит лишение свободы сроком до полугода.

В апреле боец смешанного стиля решил устроить в одном из пабов Дублина дегустацию своего фирменного виски, угостив всех посетителей заведения. Однако далеко не все захотели угоститься напитком. Один пожилой мужчина отказался от угощения, чего Макгрегор не простил ему и нанес тому удар по лицу. Вскоре боец был выведен из бара.

К несчастью ирландца инцидент был запечатлен на камеру, а спустя некоторое время видео с неприятным моментом оказалось в сети. Макгрегор принес свои извинения за нападение, однако это не остановило полицию, которая начала расследование.

Теперь помимо срока бойцу также светит штраф в размере полутора тысяч евро. Рассмотрение дела состоится 11 октября в Дублине.