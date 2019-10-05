В Иркутской области катер врезался в берег: один человек погиб, трое пострадали

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели человека в катере, врезавшемся в берег Иркутского водохранилища. Такая информация появилась на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ в субботу, 5 октября.

Как уточняется, ЧП произошло поздно вечером 4 октября в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища. Катер Bayliner с пятью людьми на борту врезался в берег. В результате происшествия один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

По данным правоохранителей, люди на борту катера находились в состоянии алкогольного опьянения. Ранее представители ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что происшествие могло быть вызвано нарушением правил пользования маломерным судном (опасное маневрирование в темное время суток).

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего, передает ТАСС.