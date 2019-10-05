Легкая атлетика. Мизинов завоевал серебро чемпионата мира в спортивной ходьбе

Россиянин Василий Мизинов занял второе место на чемпионате мира по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 20 километров, который проходит в Катаре. 21-летний российский ходок преодолел дистанцию за 1 час 26 минут 49 секунд.

Победителем стал японский спортсмен Тосикадза Яманиси, время которого составило 1 час 26 минут 34 секунды. Замкнул тройку лучших Персеус Карлстрем из Швеции. Его время составило 1 час 27 минут ровно.

Для Мизинова эта медаль стала первой на чемпионатах мира. Всего же для российских легкоатлетов эта медаль стала на текущем чемпионате мира шестой. Напомним, что россияне выступают на международных стартах, включая и мировое первенство, в нейтральном статусе.

Причиной является лишение Всероссийской федерации легкой атлетики членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.