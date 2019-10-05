Клиентка Thomas Cook едва не погибла в аэропорту Антальи

Клиентка обанкротившегося туроператора Thomas Cook — 36-летняя британка Виктория Лэнгфилд – едва не погибла в аэропорту Антальи. Женщина потеряла сознание возле стойки регистрации. Поскольку там не было представителей авиакомпании-банкрота, никто не мог ей помочь. Дамиану, мужу Виктории, пришлось самому искать врача.

"Нам повезло, что мы не сели на самолет", — рассказывает Дамиан. Он сообщил, что ему на помощь пришла женщина из британского консульства – она взялась опекать двух малолетних дочек Лэнгфилдов и сопровождала их в машине скорой помощи.

Дамиан рассказал, что его жене стало плохо в последний день их отпуска, проведенного в Турции. Женщина жаловалась на "ослепляющую" головную боль и тошноту. Не смотря на жару, она мерзла даже под тремя одеялами.

Британка была доставлена в больницу, где выяснилось, что она страдает от аневризмы сосудов головного мозга, пишет The Sun. Женщина перенесла 16-часовую операцию и в настоящее время находится в реанимации. Она пробудет в турецкой больнице две недели, а затем ее перевезут в Великобританию, причем самолет будет лететь на низкой высоте и каждый час садиться на землю, чтобы не повредить мозг пациентки.

Врачи отмечают, что Виктория – очень стойкая женщина. Лишь три процента пациентов с подобной церебральной аневризмой прибывают в больницу живыми.

Туроператор Thomas Cook признан банкротом после того, как не смог выплатить своим кредиторам 200 миллионов фунтов стерлингов. В результате в затруднительном положении оказались 150 000 его клиентов по всему миру.