ЦСКА разгромил "Валенсию" на старте Евролиги

Московский ЦСКА взял старт в новом сезоне баскетбольной Евролиги. В матче первого тура чемпионата столичные армейцы на выезде добились крупной победы над испанской "Валенсией". Встреча завершилась со счетом 96:71 в пользу красно-синих.

Действующий победитель Евролиги провел матч достаточно уверенно, и не оставил шансов "летучим мышам", выиграв каждую четверть – 24:17, 26:21, 26:16, 20:17. Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев Дэрран Хиллиард, в активе которого 22 очка.

Следующим соперником ЦСКА по Евролиге станет "Бавария". Встреча состоится 10 октября в Москве.