Демократы требуют от Белого дома предоставить документы по Украине

Демократы из палаты представителей конгресса запросили в Белом доме документы по Украине. Соответствующее письмо отправлено конгрессменами исполняющему обязанности руководителя аппарата Белого дома Майку Малвени.

Письмо написано представителями трех комитетов – по разведке, по иностранным делам, а также по реформам и надзору, уточняет РИА Новости. Запрос связан с расследованием в рамках импичмента президента Трампа.

Белый дом должен предоставить документы до 18 октября, в противном случае будет заявлено, что он препятствует расследованию. Демократы указывают: Трамп ранее заявлял, что всегда сотрудничает с конгрессом. Конгрессмены обвиняют его во лжи: на многие запросы Белый дом так и не ответил.

Республиканцы предложили провести общее голосование палатой представителей и принять резолюцию для официального начала расследования в рамках президентского импичмента. Но их претензии были вновь отвергнуты демократами. Речь идет о бывшем вице-президенте Джо Байдене, чей сын Хантер входил в состав директоров Burisma Group. Деятельностью этой компании занимался экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин, который был уволен.

Обстоятельства этого увольнения Трамп попросил расследовать президента Украины Владимира Зеленского. Стенограмма телефонного разговора, во время которого была озвучена эта просьба, вызвала в США грандиозный "украинский" скандал.