В школе в Калифорнии полицейские задержали ученицу с заряженным пистолетом

В пятницу, 4 октября, в школе города Хантингтон-Парк, штат Калифорния, США, правоохранители задержали ученицу с пистолетом. О происшествии сообщает телекомпания ABC.

Как уточняется, наряд полиции прибыл в среднюю школу по срочному вызову. Сотрудникам образовательного учреждения удалось изолировать девушку от остальных учащихся. В процессе обыска у нее был нашли заряженный пистолет.

По информации телеканала CNN, в текущем году в Соединенных Штатах Америки было зафиксировано 22 случая стрельбы в школах. Последний произошел в пригороде Денвера (штат Колорадо) в мае. В результате ЧП один учащийся погиб, еще семеро были ранены.

Ранее издание The Washington Post подсчитало, что в период с 1 января по 18 мая 2018 года в результате 16 инцидентов со стрельбой в американских школах погибли 29 учащихся и преподавателей. Для сравнения — за тот же период потери Пентагона (боевые и небоевые) составили 13 человек. А с апреля 1999 года по март 2018 года более 187 тысяч учеников по меньшей мере в 193 учебных заведениях в США столкнулись с вооруженным насилием во время занятий, сообщает ТАСС.