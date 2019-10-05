В Якутии спасатели эвакуировали 158 детей и 45 сотрудников дома-интерната из-за задымления

В субботу, 5 октября, из дома-интерната для умственно отсталых детей, расположенного в поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района, были эвакуированы 158 воспитанников и 45 сотрудников в связи с задымлением в подвальном помещении. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Как уточняется, к моменту прибытия подразделений пожарной охраны наблюдалось задымление в подвальном помещении. Из здания в соседний корпус спасатели эвакуировали 158 детей и 45 сотрудников, передает ТАСС.

В настоящее время на месте происшествия находятся силы и средства Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона. Администрация поселка предоставила автобусы для эвакуации детей. В результате ЧП никто не пострадал.