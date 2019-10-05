Россиянин Токов нокаутировал Дарпиняна на Bellator 229

Российский боец смешанного стиля Анатолий Токов добился победы на турнире Bellator 229, который проходит в Калифорнии. Спортсмен из России проводил бой против Грачо Дарпиняна из Армении и одолел своего соперника.

Поединок завершился во втором раунде после того, как армянскому бойцу со стороны рефери был засчитан технический нокаут. Это был поединок предварительного карда. Теперь в карьере Токова 29 побед, а в Bellator данный успех стал пятым.

Дарпинян же проводил свой 28-й бой, а это поражение стало для него девятым.