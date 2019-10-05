Скончалась еще одна пострадавшая при пожаре в японской студии аниме

Число жертв пожара в японской студии аниме Kyoto Animation выросло до 36. В больнице Киото скончалась одна из пострадавших. Студия горела 18 июля, однако на попечении медиков до сих пор находятся более 20 сильно обожженных людей.

Причиной пожара стал поджог, передает ТАСС. 41-летний преступник проник в здание с канистрами бензина и поджег его, крича "Умрите". Он считал, что студия украла его новеллу.

19 сотрудников, спасаясь от огня, попытались выбраться на крышу. Большая часть из них погибла. Всего на своих рабочих местах погибли 33 человека.

Студия снимает аниме, популярные в Японии и в мире. Руководство обещает, что анимационная компания продолжит работу не смотря ни на что.