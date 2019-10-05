Самсонов помог "Вашингтону" обыграть "Айлендерс", совершив 25 сейвов

За океаном стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одной из встреч "Вашингтон Кэпиталз" гостил у "Нью-Йорк Айлендерс", и одержал минимальную победу со счетом 2:1.

Свою дебютную встречу за "столичных" проводил Илья Самсонов и именно он стал одним из главных действующих лиц матча. Российский голкипер отразил 25 нанесенных по его воротам бросков из 26-ти и помог своей команде победить. По окончании встречи его признали второй звездой матча.

Авторами победных голов "Вашингтона" стали Якуб Врана и Ти Джей Оши. Единственный гол у "островитян" на счету Девона Тэйвза. Российские легионеры "капиталистов" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов завершили матч без набранных очков.

Также отметим, что в составе "Айлендерс" 25-ю сейвами отметился еще один россиянин – Семен Варламов, также, как и Самсонов, проводивший дебютную встречу за свой новый клуб. Ранее он выступал за "Колорадо Эвеланш".