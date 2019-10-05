"Виннипег" обыграл "Нью-Джерси", проигрывая 0:4. Гусев и Куликов забили по шайбе

"Виннипег Джетс" добился волевой победы над "Нью-Джерси Дэвилз" в очередном игровом дне Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой "летчиков" с минимальным счетом 5:4, добытым после серии после матчевых буллитов.

"Дьяволы" на исходе получаса игры выигрывали со счетом 4:0 благодаря голами Никиты Гусева, для которого эта шайба стал дебютной в НХЛ, Сами Втанена и дублю Блейка Коулмана. Однако перед самым перерывом еще один россиянин в матче Дмитрий Куликов положил начало камбэку, забив соперникам "в раздевалку".

После перерыва Джек Рослович, Мэтью Перро и Ник Пионк забили по шайбе и выровняли результат встречи и перевели игру в овертайм. Дополнительное время также не помогло выявить победителя, а в серии буллитов точнее были "Джетс".

В еще одной встрече "Торонто Мэйпл Лифз" на выезде добился победы со счетом 4:1 над "Коламбус Блю Джекетс".