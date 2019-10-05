ММА. Корешков проиграл американцу Ларкину на Bellator 229

В американском городе Темекула состоялся главный бой турнира Bellator 229 по смешанным боям. Российский боец ММА Андрей Корешков потерпел поражение в бое полусредней весовой категории от американца Лоренса Ларкина в результате раздельного решения судей.

Корешков провел уверенный первый раунд, однако во втором был близок к досрочному завершению боя, когда был отправлен в нокаут. Однако он смог продолжить бой и довести его до конца. По его итогам судьи не были единогласны – со счетом 29:28, 28:29, 29:28 победу праздновал Ларкин.

Для Корешкова это поражение стало четвертым при 22 победах. Ларкин же добился 21-й победы при семи поражениях.

Отметим, что ранее на Bellator 229 победу отпраздновал другой россиянин – Анатолий Токов.