Омбудсмены просят Иран разобраться с задержанием российской журналистки

Российское подразделение Международного комитета защиты прав человека обратилось к властям Ирана с просьбой разобраться с задержанием российской журналистки Юлии Юзик и принять меры для ее скорейшего освобождения.

Как заявили в МИДе нашей страны, после разговора с послом Ирана освободить россиянку должны в ближайшее время, передает телеканал "Россия 24". В Тегеране утверждают, что ее задержали для объяснений. Сама Юзик сообщила родным, что ее подозревают в работе на израильские спецслужбы и что ей грозит не менее десяти лет тюрьмы.