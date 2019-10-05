В Мехико бастующие полицейские перекрыли дороги, ведущие к аэропорту

В Мексике перекрыты магистрали, ведущие к международному столичному аэропорту. Их заблокировали сотрудники Федеральной полиции страны, примерно 200 человек. Они требуют, чтобы власти выплатили им компенсацию за службу.

Рядом с протестующими столичное управление гражданской безопасности выставило усиленное оцепление. Столкновений пока не было, передает телеканал "Россия 24".

На работу аэропорта демонстрация не повлияла, а вот на дорогах к нему движение сильно затруднено.