Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
5 октября 201907:30

В Мехико бастующие полицейские перекрыли дороги, ведущие к аэропорту

В Мехико бастующие полицейские перекрыли дороги, ведущие к аэропорту

В Мексике перекрыты магистрали, ведущие к международному столичному аэропорту. Их заблокировали сотрудники Федеральной полиции страны, примерно 200 человек. Они требуют, чтобы власти выплатили им компенсацию за службу.

Рядом с протестующими столичное управление гражданской безопасности выставило усиленное оцепление. Столкновений пока не было, передает телеканал "Россия 24".

На работу аэропорта демонстрация не повлияла, а вот на дорогах к нему движение сильно затруднено.

Сейчас

21:21

Названа победительница конкурса "Учитель года"

20:09

По запросу США: Бьянки задержан вслед за Коршуновым

19:31

США отменят визы для граждан Польши

18:13

Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации

17:16

Юлию Юзик задержали для "объяснений" и скоро отпустят

15:48

В России найден уникальный алмаз-матрешка

14:36

Президент прибыл в Тамань

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Демократы требуют от Белого дома предоставить документы по Украине

Демократы требуют от Белого дома предоставить документы по Украине

5 часов назад
Трамп назвал условие приостановки санкций против КНДР

Трамп назвал условие приостановки санкций против КНДР

2 часа назад
В Якутии спасатели эвакуировали 158 детей и 45 сотрудников дома-интерната из-за задымления

В Якутии спасатели эвакуировали 158 детей и 45 сотрудников дома-интерната из-за задымления

3 часа назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести в 20:00"

Завтра, 6 октября

20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

7 октября

12:15

Объявление Нобелевских лауреатов по физиологии и медицине
Все трансляции
ММА. Корешков проиграл американцу Ларкину на Bellator 229

ММА. Корешков проиграл американцу Ларкину на Bellator 229

1 час назад
Что делать при нападении собаки. Советы МЧС

Что делать при нападении собаки. Советы МЧС

1 час назад
Индустриальный город на месте степи: Путина ознакомили с промышленным парком Тамани

Индустриальный город на месте степи: Путина ознакомили с промышленным парком Тамани

11 часов назад
Дело Baring Vostok: активы Майкла Калви и его партнеров арестованы

Дело Baring Vostok: активы Майкла Калви и его партнеров арестованы

7 часов назад
Тбилиси высказывается за скорейшее возобновление авиасообщения с РФ

Тбилиси высказывается за скорейшее возобновление авиасообщения с РФ

9 часов назад
Новак, Хандога и Фальбе-Хансен прокомментировали ситуацию с СП-2

Новак, Хандога и Фальбе-Хансен прокомментировали ситуацию с СП-2

12 часов назад
Юлию Юзик задержали для "объяснений" и скоро отпустят

Юлию Юзик задержали для "объяснений" и скоро отпустят

15 часов назад
Минфин хочет зафиксировать перечень профессий для самозанятых

Минфин хочет зафиксировать перечень профессий для самозанятых

15 часов назад
Клиентка Thomas Cook едва не погибла в аэропорту Антальи

Клиентка Thomas Cook едва не погибла в аэропорту Антальи

3 часа назад
В Москве рухнула строительная люлька, есть жертвы

В Москве рухнула строительная люлька, есть жертвы

10 часов назад
Первый в истории алмаз-матрёшка найден в Якутии

Первый в истории алмаз-матрёшка найден в Якутии

16 часов назад
Стало известно, как Путин проведет день рождения

Стало известно, как Путин проведет день рождения

18 часов назад
США и Великобритания открыли взаимный доступ к данным IT-компаний

США и Великобритания открыли взаимный доступ к данным IT-компаний

5 часов назад
Грудинин пытается опротестовать инвалидность бывшей жены

Грудинин пытается опротестовать инвалидность бывшей жены

10 часов назад
Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

03.10.2019 11:10
200 человек на одной сцене: Дом музыки представит проект Concerto grandioso

200 человек на одной сцене: Дом музыки представит проект Concerto grandioso

02.10.2019 12:42
Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

30.09.2019 08:09
Туристы из США расписались на Пизанской башне

Туристы из США расписались на Пизанской башне

48 минут назад
Зима совсем близко: создателя мира "Игры престолов" пригласили в Якутию

Зима совсем близко: создателя мира "Игры престолов" пригласили в Якутию

59 минут назад
Скончалась еще одна пострадавшая при пожаре в японской студии аниме

Скончалась еще одна пострадавшая при пожаре в японской студии аниме

3 часа назад
Самсонов помог "Вашингтону" обыграть "Айлендерс", совершив 25 сейвов

Самсонов помог "Вашингтону" обыграть "Айлендерс", совершив 25 сейвов

3 часа назад
В школе в Калифорнии полицейские задержали ученицу с заряженным пистолетом

В школе в Калифорнии полицейские задержали ученицу с заряженным пистолетом

4 часа назад
"Первый есть": жителя Ставрополья оштрафуют за курение на балконе

"Первый есть": жителя Ставрополья оштрафуют за курение на балконе

4 часа назад
Конору Макгрегору грозит тюрьма за нападение на пенсионера

Конору Макгрегору грозит тюрьма за нападение на пенсионера

5 часов назад
Градус противостояния повышен: Таллин и Рига ссорятся из-за водки

Градус противостояния повышен: Таллин и Рига ссорятся из-за водки

6 часов назад
Легкая атлетика. Мизинов завоевал серебро чемпионата мира в спортивной ходьбе

Легкая атлетика. Мизинов завоевал серебро чемпионата мира в спортивной ходьбе

6 часов назад
Число жертв протестов в Ираке возросло до 65 человек

Число жертв протестов в Ираке возросло до 65 человек

6 часов назад
Ирак в огне протестов

Ирак в огне протестов

7 часов назад
Парализованный пациент ходит, управляя экзоскелетом силой мысли. Видео

Парализованный пациент ходит, управляя экзоскелетом силой мысли. Видео

7 часов назад
Футболисты из Бельгии подозреваются в изнасиловании девушки

Футболисты из Бельгии подозреваются в изнасиловании девушки

7 часов назад
Девочку Луну с "лицом Бэтмена" росийские хирурги прооперируют уже в октябре

Девочку Луну с "лицом Бэтмена" росийские хирурги прооперируют уже в октябре

8 часов назад
Легкоатлеты Акименко и Иванюк выиграли серебро и бронзу чемпионата мира

Легкоатлеты Акименко и Иванюк выиграли серебро и бронзу чемпионата мира

9 часов назад
Airbus A-321 вернулся во Внуково из-за пьяного пассажира

Airbus A-321 вернулся во Внуково из-за пьяного пассажира

9 часов назад
Против напавших на консервный завод на Кубани возбуждены уголовные дела

Против напавших на консервный завод на Кубани возбуждены уголовные дела

9 часов назад
Умерла актриса Дайан Кэрролл

Умерла актриса Дайан Кэрролл

10 часов назад
Экс-помощница Де Ниро подала на него в суд за сексизм и издевательства

Экс-помощница Де Ниро подала на него в суд за сексизм и издевательства

10 часов назад
Названа победительница конкурса "Учитель года"

Названа победительница конкурса "Учитель года"

11 часов назад
Поселиться в старинном доме в Москве можно за 38 тысяч в месяц

Поселиться в старинном доме в Москве можно за 38 тысяч в месяц

14 часов назад
"Замуж пока не собираюсь": Грачева опровергла новость о свадьбе

"Замуж пока не собираюсь": Грачева опровергла новость о свадьбе

14 часов назад
Смартфонам Huawei и Samsung угрожает крупная уязвимость в Android

Смартфонам Huawei и Samsung угрожает крупная уязвимость в Android

14 часов назад
Не вводите в заблуждение: правительство просит не называть квартиры апартаментами

Не вводите в заблуждение: правительство просит не называть квартиры апартаментами

14 часов назад
Герой-предатель: спасший 15 людей мужчина бросил близких и стал бомжом

Герой-предатель: спасший 15 людей мужчина бросил близких и стал бомжом

15 часов назад
Как переделывают мультфильмы в разных странах

Как переделывают мультфильмы в разных странах

19 часов назад
Техновидение. Робопсы взялись за работу, а Microsoft — за смартфоны

Техновидение. Робопсы взялись за работу, а Microsoft — за смартфоны

20 часов назад
На Вести.Ru в Одноклассниках подписались более 700 000 человек!

На Вести.Ru в Одноклассниках подписались более 700 000 человек!

20 часов назад
"Аэрофлот" проводит фотоконкурс "Россия удивляет"

"Аэрофлот" проводит фотоконкурс "Россия удивляет"

21 час назад
Осень вернется на уикенд: продолжение бабьего лета и ливни с грозами

Осень вернется на уикенд: продолжение бабьего лета и ливни с грозами

21 час назад
Камни, воды и подземелья Рускеалы

Камни, воды и подземелья Рускеалы

21 час назад
Хейзел Борис, президент Placemakers: о стандартах городского планирования и проектах в России

Хейзел Борис, президент Placemakers: о стандартах городского планирования и проектах в России

22 часа назад
Источник чумы нашли в Поволжье

Источник чумы нашли в Поволжье

22 часа назад
Телеканал "Наука" покажет оглашение лауреатов Нобелевской премии-2019 в прямом эфире

Телеканал "Наука" покажет оглашение лауреатов Нобелевской премии-2019 в прямом эфире

03.10.2019 17:45

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку