Туристы из США расписались на Пизанской башне

В Италии задержали двух американских туристов за вандализм. Они нацарапали свои имена на одной из главных достопримечательностей страны — Пизанской башне. Очевидцы сообщили об этом полицейским, которые и задержали молодых людей на выходе с исторического объекта, передает телеканал "Россия 24".

В камеру предварительного заключения провинившихся туристов не отправили, однако им предъявили обвинение в порче объекта культурного наследия ЮНЕСКО при отягчающих обстоятельствах. Сами путешественники заявили, что даже не думали, будто совершают преступление, поскольку видели на башне надписи, некогда оставленные другими туристами.