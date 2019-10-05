В Германии два человека скончались, съев зараженную листерией колбасу

В Германии два человека умерли после того, как съели колбасу. Как сообщает издание Der Spiegel, мясные продукты были заражены бактерией листерия.

По этой же причине еще 37 человек попали в больницу с заражением, сообщает телеканал "Россия 24". И во всех случаях, как выяснилось, колбаса была произведена одной и той же компанией — Wilke Wurstwaren.

В Германии она проработала более 80 лет, а на этой неделе подала иск о начале процедуры банкротства.