Зима совсем близко: создателя мира "Игры престолов" пригласили в Якутию

Глава Якутии Айсен Николаев позвал в гости Джорджа Мартина, автора серии романов "Песнь льда и пламени", по которым сняли сериал "Игра престолов". Свое обращение Николаев опубликовал в Twitter.

Седьмое пекло, Джордж! @GRRMspeaking! В Якутии зима совсем близко. Но уже не один год жители Якутии согреваются длинными зимними вечерами, читая твои книги. Приезжай в нашу республику в гости. Почувствуй, что значит находиться к северу от Стены половину месяцев в году. pic.twitter.com/nynEBxNtqW — Айсен Николаев (@AisenNikolaev) October 4, 2019

Он немного изменил популярную фразу из сериала, написав, что в Якутии "зима совсем близко", передает телеканал "Россия 24". Он предложил писателю почувствовать, что значит находиться к северу от Стены половину месяцев в году.

Ранее жители Якутии отправили Джорджу Мартину "народный Оскар" — серебряную статуэтку в виде Стража стены из "Игры престолов". Писатель ответил видео-обращением, в котором поблагодарил своих российских фанатов.