В Румынии 10 человек погибли, семь получили ранения в результате ДТП

В Румынии в результате ДТП 10 человек погибли и семь получили ранения. Такие данные сообщает агентство Медиафакс.

Как уточняется, в субботу, 5 октября, на автотрассе DN2A в районе села Сфынту Георге, расположенного в уезде Яломица на юго-востоке страны, столкнулись автофургон и микроавтобус, в котором находились 17 человек.

Врачи оценивают состояние четырех госпитализированных как очень тяжелое, передает ТАСС.

Правоохранители сообщили, что ДТП произошло в результате выезда автофургона на противоположную полосу движения.