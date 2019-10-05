МЧС просит жителей Курил не покидать дома

Спасатели просят население не покидать населенные пункты до улучшения погоды. Ранее Сахалинское управление Росгидромета спрогнозировало в ночь с субботы на воскресенье сильный дождь и ураганный ветер на территории Северо-Курильского района. Как уточняет региональное МЧС, за 12 часов могут выпасть 50 миллиметров осадков.

Угроза урагана сохранится и утром в воскресенье. Днем в воскресенье ветер усилится до 25—30 метров в секунду, порывы могут доходить до 33 метров в секунду.

Объявлено штормовое предупреждение. В администрацию района и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Жителям рассылаются оповещения о предстоящей непогоде.