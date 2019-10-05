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5 октября 201911:28

В Москве продлят несколько линий метро

В Москве планируют продлить четыре радиальные линии метро, четыре радиальные линии столичной подземки могут быть продлены на 17 километров — на них появятся еще семь новых станций, сообщает телеканал "Москва 24".

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью телеканалу сообщил, что рассматривается продление Сокольнической ветки в Новую Москву, до станции Потапово, Солнцевского радиуса до Внукова и Арбатско-Покровской линии до Гольянова. Стартовали работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии до поселка Северный.

Новые станции сделают метро доступным для 1,2 миллиона жителей девяти столичных районов.

Ранее сообщалось, что в 2019 году построены 18 километров линий, восемь станций и одно депо, а за последние восемь лет с учетом МЦК было построено 137 км линий, 73 станции и девять депо.

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