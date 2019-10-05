Сальхов, лутц и два тулупа: Трусова исполнила четыре четверных прыжка

Сборная Европы, в составе которой выступали российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова, победила на проходившем в Сайтамо командном турнире Japan Open. Трусова выиграла произвольную программу у женщин, исполнив четыре четверных прыжка.

Александра выполнила четыре четверных прыжка — сальхов, лутц и два тулупа (оба в каскаде с тройными прыжками). 15-летняя москвичка стала первой фигуристкой, которой удалось выполнить столь сложную программу. Судьи оценили выступление Трусовой в 160,53 балла.

Александра Трусова заняла первое место, а другая россиянка олимпийская чемпионка Алина Загитова стала второй. Сборная Европы, за которую выступали наши девушки, выиграла соревнования, опередив команд Японии и Северной Америки.