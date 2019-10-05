Появилось видео с авиадебоширом, "вернувшим" самолет во Внуково

В Сети опубликованы кадры из отдела полиции, куда доставили мужчину, устроившего дебош на борту авиалайнера компании Turkish Airlines, следовавшего из столичного аэропорта Внуково в Стамбул.

Вечером в минувшую пятницу, 4 октября, самолет Airbus A321 был вынужден вернуться в пункт вылета из-за неадекватного пассажира, который кричал, буянил и не реагировал на замечания.

Сотрудники транспортной полиции задержали мужчину после посадки прямо на борту воздушного судна. После этого лайнер благополучно продолжил выполнение рейса.

В отношении пассажира 1973 года рождения были составлены административные протоколы по двум статьям: нарушение правил поведения на транспорте и мелкое хулиганство, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по ЦФО.