Сбежавший автокран рухнул в Фонтанку в центре Петербурга. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент незаурядного дорожно-транспортного происшествия, случившегося утром в субботу, 5 октября, на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.

На записи видно, как из переулка выехал автокран. Многотонная машина пересекла проезжую часть, пробила ограждение и рухнула в воду, застыв практически в вертикальном положении.

Во время "заезда", завершившегося падением в реку, рядом с грузовиком бежал мужчина, пытавшийся попасть в кабину и остановить транспортное средство.

Судя по всему, это был водитель автокрана, решивший исправить собственную оплошность – как сообщают местные СМИ, он вышел из машины поправить зеркало заднего вида, но забыл включить стояночный тормоз, после чего грузовик укатился.

В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники МЧС занялись возвратом грузовика на сушу.