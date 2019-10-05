Украинцев массово лишают венгерских паспортов

Венгрия продолжает лишать гражданства украинцев, ранее обманом получивших венгерские паспорта в Закарпатской области. Как рассказал экс-глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль, за гражданством страны ЕС обращались люди без венгерских корней и знания языка. Справки, доказывающие венгерское происхождение, покупались в архиве за мзду, пояснил Москаль.

"Полиции дано указание — если человек показывает венгерский паспорт, но не говорит и не понимает венгерского языка — документ забирается", — сообщил Москаль.

Конфликт между Венгрией и Украиной разгорелся в октябре прошлого года, когда экзамен на знание венгерского языка и приятие присяги получил председателям советов поселков. Сейчас главы советов находятся под судом.

"Оказалось, что больше половины паспортов было выдано тем, кто проживает в Киеве или еще где-то", — пояснил Москаль.

Согласно "Вестнику президента Венгрии", на каждого получающего гражданство сейчас приходится 10-20 лишений паспорта, пишет РИА Новости.