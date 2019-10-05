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5 октября 201916:30

Зарубились не на шутку: Медведев прокомментировал американский скандал и роль Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский оказался между молотом Демократической партии США и наковальней Республиканской партии, заявил премьер-министр России в интервью ВГТРК.

"В настоящий момент я точно не завидую господину Зеленскому, если брать отношения Украины с Соединенными Штатами Америки", — отметил Медведев.

Если Зеленский продолжит расследование в отношении Джо Байдена, "на него соответственно обидятся демократы, и будут говорить, что Украины вмешивается в американские выборы". Если же он заблокирует расследование, "на него обидится администрация Трампа, которой он обещал содействие в прояснении тех или иных вопросов".

"Так что у него очень непростое положение", — резюмировал премьер.

Что касается импичмента Трампа, Медведев назвал это внутренним делом американской политической системы. Однако отметил, что два элемента этой системы "зарубились не на шутку".

"Что из этого получится, я не знаю, в конце концов, у них система серьезная, достаточно отбалансированная. Думаю, что ничего сверхкритического не произойдет, более того, американская система все время показывала, что она вполне жизнеспособна на протяжении этих веков. И она с исключительной жесткостью проводила свои интересы по всему миру", — пояснил Медведев.

Он добавил, что за американцев точно не стоит волноваться, но за тем, "какой резонанс это получит в других странах", в том числе на Украине, наблюдать любопытно.

 

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