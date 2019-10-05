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5 октября 201913:21

Популярные блогеры провели уроки в школах Москвы

Накануне профессионального праздника — Дня учителя известные блогеры провели уроки в московских школах. Так, в школе № 1517 прошла интеллектуальная викторина. На ней учащиеся соревновались в знаниях с популярными блогерами Машей Маевой и Lee Kei (канал DaiFiveTop), сообщает Агентство городских новостей "Москва". Еще один известный блогер Артур Шарифов провел урок физики для учеников школы № 480.

Проект осуществлен по инициативе департамента образования и науки Москвы. Несколько популярных среди школьников блогеров проведут серию необычных уроков в разных районах столицы.

День учителя в России отмечается 5 октября. Накануне педагогов поздравил с профессиональным праздником президент России Владимир Путин.

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