Морозов – Залкалиани: смените риторику

Депутат Госдумы РФ, член комитета по международным делам Антон Морозов рекомендовал Грузии "сменить риторику" и перейти к конструктивному взаимодействию в решении накопившихся проблем в двусторонних отношениях.

"К сожалению, находящееся сейчас у власти руководство Грузии своими действиями не способствует восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами", — заявил парламентарий, слова которого цитирует RT.

Комментируя заявление главы грузинского МИД Давида Залкалиани о том, что он будет приветствовать решение о возобновлении авиаперелетов между Грузией и Россией, Морозов назвал его очень важным.

Он напомнил, что русский и грузинский народы тесно связаны культурными традициями, между ними всегда существовали добрососедские отношения. И когда грузинское руководство "сменит риторику", тогда, по мнению российского депутата, можно будет делать конкретные шаги по развитию двусторонних отношений, в том числе в области туризма.

"Пока мы не видим достаточных гарантий безопасности для российских туристов", — указал Морозов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией.