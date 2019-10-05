Душили и резали: студентку-отличницу убили, пока родителей не было дома

В подмосковном Домодедове обнаружили тело 17-летней студентки с множественными колото-резаными ранениями и следами удушения. Возбуждено уголовное дело, рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Тело девушки накануне обнаружила сестра на кухне в частном доме на улице Светлая. По сообщению местных СМИ, на шее девушки был ремень. Родители погибшей в момент убийства были в отъезде.

По данным РЕН ТВ, убитую звали Алиса Ш., она могла знать убийцу и впустила его в дом сама. По одной из версий, девушка была знакома с преступником и накануне вечером пришла домой вместе с ним. Сообщается, что в доме, где произошло убийство, были деньги, но преступник ничего не украл. На месте преступления есть следы борьбы.

Знакомые убитой девушки вспоминают ее добрыми словами и пишут в соцсетях, что девушка была отличницей и недавно поступила в МГТУ имени Баумана.