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Ситуация на Украине 27 минут назад

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5 октября 201913:59

Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями. Первым этапом министр назвал реконструкцию моста в Станице Луганской, пишет РИА Новости. Затем, по словам Пристайко, последуют следующие мосты и переходные пункты.

Подтверждает слова министра и концепция развития компании "Украинские железные дороги" до 2023 года, сведения из которой опубликовало издание "Лига​​​.net".

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