В России сокращается зимний период

В средней полосе РФ уменьшается промежуток между периодами, когда температура переходит к устойчивым отрицательным или положительным значениям. Таким образом, зимний период в этой части страны постепенно сокращается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его данным, в частности в Москве январские температуры за последние годы повысились в среднем на два градуса. Подобную тенденцию можно проследить и летом.

Вильфанд напомнил, что в этом году июнь был очень жарким — температура воздуха в столице превышала норму на три градуса, а июль, напротив, выдался холодным — воздух прогревался на полтора градуса меньше нормы. Изменчива сейчас и осень: в начале сентября было очень тепло, а потом резко похолодало.

В эти выходные, по прогнозам синоптиков, к Москве подойдет холодный фронт. Поэтому в субботу, 5 октября, будет 10-11 градусов, в воскресенье, 6 октября, — не больше плюс 9. Ночью температура воздуха понизится до 0 — плюс 5, может выпасть мокрый снег, пишет РИА Новости.