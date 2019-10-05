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5 октября 201914:54

МИД Ирана не подтвердил скорое освобождение Юлии Юзик

Иранский МИД не подтверждает сведения об освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик. На данный момент российское диппредставительство запросило у МИД Ирана доступ к Юзик, уточняет ТАСС.

Накануне приглашенный в МИД РФ посол Ирана в Москве Мехди Санаи сообщил, что Юзик уже дала показания иранским правоохранительным органам и вскоре будет освобождена.

Журналистка Юлия Юзик, работавшая в ростовском корпункте "Комсомольской правды" и в журнале "Русский Newsweek", была задержана 2 октября в тегеранском отеле, где она проживала. Ее обвиняют в шпионаже в пользу Израиля. Также указывается, что Юзик не поставила в известность посольство о сложностях, связанных с изъятием у нее паспорта с израильской визой в тегеранском аэропорту.

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