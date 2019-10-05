Украинские беспилотники сравнили с детскими самолетиками

Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина сравнила украинские беспилотники с детскими самолетиками, которые, если они попытаются вторгнуться в воздушное пространство полуострова, будут легко перехвачены российскими ПВО.

Комментируя показанный одним из украинских телеканалов сюжет о том, что украинские беспилотники якобы беспрепятственно проникли в Крым, долетели до города Армянск (расположенного неподалеку от границы с Украиной) и сбросили на него листовки "с напоминанием о скором возвращении", Гридчина назвала его фейком.

По ее мнению, такого рода сюжеты демонстрируют недееспособность украинской пропаганды. "Самое настоящее вранье, что наши российские радиоэлектронные комплексы не смогли бы перехватить детские самолетики, на которые хватило денег у украинской стороны", — цитирует слова Гридчиной РИА Новости.

Со своей стороны, глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель также назвал этот сюжет фейком и информационной провокацией.

А министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов считает сюжет о "вторжении" беспилотников с пропагандистскими листовками на полуостров видеомонтажом. Он напомнил, что в настоящее время с помощью цифровых технологий можно смонтировать все что угодно.

Зырянов подчеркнул, что Крым всегда будет российским, крымчане сделали свой выбор окончательно, как бы этому ни противились некоторые представители Украины.

После показанного на украинском телевидении сюжета о беспилотниках жители Армянска писали в соцсетях, что никаких листовок в городе не было, а создание подобных фейков стало одним из главных критериев "профессионализма" украинских журналистов.