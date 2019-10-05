В Сарове водитель потерял сознание и врезался в жилой дом. Видео

В минувшую пятницу, 4 октября, легковой автомобиль врезался в подъезд жилого дома на улице Герцена в Сарове. Момент столкновения попал в объективы камеры наблюдения и регистратора очевидца.

На кадрах видно, как Toyota Camry, двигавшаяся по двору, внезапно вильнула в сторону, съехала с дороги и ускорилась. Дальнейший путь легковушки лежал вдоль многоквартирного дома.

К счастью, люди, стоявшие на тротуаре, успели разбежаться, поэтому жертвами "заезда" стали лишь лавочки и вход в подъезд, который и остановил автомобилиста.

Как утверждают очевидцы, за рулем Toyota находился мужчина в возрасте. По предварительным данным, ему стало плохо, и он непроизвольно нажал на педаль газа.

В результате инцидента никто не пострадал.