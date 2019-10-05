"Теремок" отреагировал на объявление в розыск Романа Фукса

Пресс-служба сети блинных "Теремок" сообщила в субботу, что бизнесмен Роман Фукс — бывший миноритарный акционер компании.

"Он не участвовал в управлении", — сказали ТАСС в "Теремке".

В Едином госреестре юридических лиц имеется запись,что Роман Фукс — совладелец "Теремка" и нескольких других организаций.

Девелопера Фукса объявили в розыск по обвинению в мошенничестве. Следствие считает, что бизнесмен использовал деньги дольщиков жилищного комплекса Sky House не по назначению, в том числе, незаконно выводил их.

Жилой дом был построен в 2014 году, но до сих пор не введен в эксплуатацию. В отношении застройщика ООО "Олтэр" возбуждено уголовное дело.